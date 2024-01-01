القبض على 4 أشخاص متهمين بتنفيذ 10 وقائع سرقة بالجيزة

ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة.

البداية عندما تم ضبط فران "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام لقيامه بإرتكاب وقائع سرقة (المساكن بأسلوب "كسر الكالون") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 5 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه "سيئا النية" أمكن ضبطهما.

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" وأحدهم "عميل سيئ النية") تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 5 وقائع سرقة سيارات ، وأرشدوا عن جميع المسروقات .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.