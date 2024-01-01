تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي

قال الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي اقترب من الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي أن النادي الأهلي أنهي كل شيء فيما يتعلق بصفقة المهاجم الفلسطيني ولكن حدثت تطورات في الساعات الأخيرة بعدما تم تسريب خبر المفاوضات الأمر الذي جعل النادي السويدي يرفع المقابل المادي لبيع اللاعب للأهلي.

وأضاف أحمد شوبير أن النادي الأهلي يحاولون حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة من خلال المفاوضات مع نادي سيريس السويدي لحسم الصفقة.

وكان الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق سيريوس السويدي، أن في تصريحات اعلامية أنه تحدث مع إدارة ناديه بشأن مستقبله في الفترة المقبلة بعدما تلقى عددا من العروض أبرزها من النادي الأهلي وأنه يريد الرحيل.

وقال أبو علي في تصريحات نقلتها شبكة "nordjyske" الدنماركية أنه في حال عدم تلقي عرضا مناسبا فأنه سيستمرر في صفوف نادي سيريوس.

وأنهى تصريحاته أنه مستعد لخوض مغامرة جديدة مع نادي أخر إذا اتيحت الفرصة الجيدة.