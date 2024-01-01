القاهرة الإخبارية: بوارج حربية إسرائيلية استهدفت صيادين فلسطينيين

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة، إن بوارج حربية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت صيادين فلسطينيين في البحر.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن عددا من الصيادين يحاولون الحصول على رزقهم في ظل هذه الظروف الصعبة، والحرب التي أوقفت كل شيء، مما أسقط شهيدا أمسا وآخر اليوم بسبب استهداف البوارج البحرية الإسرائيلية للصيادين.

وتابعت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منطقة المغازي والبريج التي تستهدفها قوات الاحتلال بقوة وخلال الساعات الماضية لم تتوقف فيها الاستهدافات بشكل مطلق رغم قيام جيش الاحتلال بقطع الطريق بهذه المناطق ومحاولة دخولها واجتياحها إلا أن المقاومة الفلسطكينية ما زالت تقف أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمرصاد.