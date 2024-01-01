قصف مؤسسة "نوى".. الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المنشآت الثقافية فى غزة

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مقر مؤسسة "نوى" للثقافة والفنون في دير البلح، بقطاع غزة، ولحق بها أضراراً جزئية، وذلك حسبما أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية.

تُعد مؤسسة " نوى" للثقافة والفنون، كيان خدمى غير ربحي تأسست في العام 2014 في دير البلح وتعمل في محافظة الوسطى بهدف خلق ظروف مواتية لتعزيز قدرة الإنسان على تحقيق أهدافه الشخصية، ورعاية الأطفال واليافعين والشباب من خلال تطوير قدرات التعلم مدى الحياة، والتعليم الجامع والتعلم الإبداعي، وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، والكفايات التقنية اللازمة للعمل.

يشار إلى أن وزارة الثقافة الفلسطينية قد رصدت خلال عدة تقارير عن ما تعرض له القطاع الثقافي من تدميرٍ واعتداءات طالت الممتلكات الثقافية بعد شهرين من الحرب على قطاع غزة، ومواصلة اعتداءاته على كل مقدّرات الشعب الفلسطيني.