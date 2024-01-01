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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق عديدة ردا على صواريخ الفصائل

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف جباليا البلد ردا على صواريخ الفصائل الفلسطينية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن القصف العنيف طوال الليل على قطاع غزة لم يتوقف، كما يسمع دوي الانفجارات في مناطق رفح الفلسطينية وشرق خان يونس وكان هناك استهدافات في العديد من المناطق.

وتابعت أن منطقة كرم أبو سالم تعرضت لاستهدافات عديدة مع العلم أن معبر كرم أبو سالم يعمل منذ الأسبوع الماضي لإدخال المساعدات عبره، مؤكدة أن محيط المعبر يستهدف من قبل المدفعية الإسرائيلية بشكل متواصل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية