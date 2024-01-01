ننشر استعدادات صحة دمياط لاحتفالات عيد الميلاد

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي والدكتورة سوزان الكيكى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة .

وصرح وكيل وزارة الصحة في دمياط بإنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الى الحالة القصوى و ذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة واحتفالات عيد الميلاد المجيد، بالإضافة الى انعقاد غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته، كما أمر بتشكيل وتجهيز فريق انتشار سريع للمحافظة

كما صرحت الدكتورة سوزان الكيكى، بإنه تم التنبيه بزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين وتوفير أسرة بالاقسام الداخلية ذات العلاقة بالطواريء، بالإضافة الي الالتزام بمعايير مكافحة العدوى و توفير الواقيات الشخصية

و من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة في دمياط على فرق اشراف المديرية بمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات و ابلاغ غرفة الازمات بالمديرية بأى ملاحظات.

كما قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بالشعراء حيث تفقد قسم الاستقبال و تابع الانضباط الادارى بالمركز وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

كذلك تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين و توافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات

ومن الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بالشعراء تخدم ٤٤١٧٠ نسمة و تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقا للبرنامج الوظيفي لوحدات طب الأسرة و هى الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية عيادة الأسنان والصيدلية