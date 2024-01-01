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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول 33 ألف طن فحم طن فحم بترولى لميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 46000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 903  شاحنة و830 سيارة ، وشملت حركة الواردات 37500  طن بضائع ، 532 شاحنة 818 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500  طن بضائع ، 371  شاحنة  و12 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEDIM وعلى متنها 33000 طن فحم بترولي اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم  لصالح شركة مصر للألومنيوم حيث تم  رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة حيث قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط و الاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال.
كما استقبل الميناء السفينة  بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل ، الحرية ودليلة  بينما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية ، دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1832  طن  بضائع و287شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة واور . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 730 سيارة بوزن 1460 طن قادمة من جدة ،وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1720 راكب بموانيها . 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا