"جابكو" تنجح في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بخليج السويس على خريطة الإنتاج

في أول يوم من العام الجديد 2024 استهلت وزارة البترول أعمالها بإعلان نجاح شركة بترول خليج السويس “جابكو” في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس علي خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد، وهو ما يأتي في ظل تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل زيادة إنتاج البترول الخام والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لتعظيم الانتاجية .

وتابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تطورات تنفيذ خطة الإنتاج المبكر من حقل بترول شمال صفا مع المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة جابكو ، حيث تستهدف المرحلة الأولى من مشروع الانتاج المبكر من الحقل ان يصل الى ٦ آلاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم وضع البئر الأول علي خريطة الانتاج بمعدل ٢٥٠٠ برميل يومياً ، وجار الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير ليرتفع الانتاج الي المعدلات المستهدفة ، والمخطط زيادتها مجدداً الي ١٢ الف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر ٧ ابار جديدة .

يشار الى ان المرحلة الاولى من الانتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذتها تحالف شركات مصرية يضم انبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية لإنشاء وتركيب محطة انتاج شمال صفا، و مد خطي انتاج بطول ١٠ و ١١ كم بإجمالي استثمارات ١٢٥ ملايين دولار .