"كل الجنسيات موجودة"|نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر: الفنادق تعج بالسائحين

قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر، إن السياحة المصرية بخير والفنادق تعج بالسائحين من مختلف الجنسيات من كل العالم، مشيرة إلى أن كل الفنادق في البحر الأحمر تجهز للاحتفال برأس السنة سواء الأسبوع الماضي أو الحالي أو القادم، كما أن درجة الحرارة مناسبة للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر.

وأضاف "بشار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن موقع البحر الأحمر الجغرافي وطقسها المتميز جاذب للسياحة، موضحًا أن كل الجنسيات موجودة في البحر الأحمر، بداية من السائح الألماني والذي يعتبر من أكثر الجنسيات المرتبطة بمصر وطقسها، ويُعيد الزيارة لها أكثر من مرة في العام.

وتابع أن هناك أماكن أساسية يقبل عليها السائحون في الغردقة مثل المارينا وهو مكان كبير يتم إقامة فيه المسارح ومكان مفتوح على البحر وسط اليخوت وهو مكان مبهر، بجانب الممشى السياحي الأساسي والمولات الكبرى في الغردقة.

وأردف أن الفنادق تكون حريصة على أن يكون السائحين في حالة مزاجية جيدة في مثل هذه المناسبات والفنادق تحرص على إقامة العديد من الحفلات للسائحين، إضافة إلى العديد من الفعاليات، منها الأنشطة الرياضية والفرق الفلكلورية.

وأوضح، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن المرشدين السياحيين لهم دور قوي لربط السائح بمصر ومعالمها، من خلال الشرح الشيق لأثار مصر وتاريخها، مؤكدًا أن الاحتفال هو جزء من شخصية المصري عبر العصور، فالشعب المصري من أكثر الشعوب المرحبة بالزائرين، كما أنه شعب يتميز بالبهجة والسرور.

وأكمل أن مصر هي من صنعت التاريخ وبدأت في إقامة الحفلات بالمعابد في العديد من المناسبات، موضحًا أن مطار الغردقة مرتب جدًا ويتعامل مع كل شركات الطيرات، واستقبل خلال الفترة الماضية الطائرات دون أدنى مشكلات في الانتظار، إضافة إلى تسهيل كافة إجراءات الوصول للسائحين.