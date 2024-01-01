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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال يضرب اليابان بقوة 7.4 ومخاوف من تسونامى

اليابان
اليابان
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قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزال قوى هز وسط اليابان بقوة 7.4 درجة، مشيرة إلى أن قوة الزلازل في بعض المناطق تصل إلى 7 درجات.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، “إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان”.

وأضافت أنه يُعتقد أن موجات تسونامي وصلت إلى ساحل مقاطعتي نيغاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.

و حثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK TV الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.
 

اليابان زلازل