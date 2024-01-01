زلزال يضرب اليابان بقوة 7.4 ومخاوف من تسونامى

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزال قوى هز وسط اليابان بقوة 7.4 درجة، مشيرة إلى أن قوة الزلازل في بعض المناطق تصل إلى 7 درجات.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، “إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان”.

وأضافت أنه يُعتقد أن موجات تسونامي وصلت إلى ساحل مقاطعتي نيغاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.

و حثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK TV الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.

