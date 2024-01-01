بالفيديو.. الأرصاد: أمطار على بعض المناطق وتحذيرات من الشبورة المائية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرار في الاستقرار في الأحوال الجوية في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة في المحافظات الداخلية، وذلك بالرغم من تأثرنا بامتداد منخفض جوي ولكنه غير متعمق بشكل كبير، وفرص الأمطار لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولي" اليوم الإثنين، أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط للأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، موضحًا أن كميات الأمطار ستكون غزيرة على بعض مناطق الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وستزيد فيها عن المتوسطة في فترة المساء.

وتابعت، أن الأمطار تمتد لخفيفة إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري، وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، والأمطار لن تكون مؤثرة لأعمال الأنشطة اليومية في المناطق الداخلية.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ستكون 20 درجة مئوية ويكون الطقس شتوى معتدل تمامًا وسيكون هناك شعور بالدفء خلال النهار على أغلب المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، والطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا.

وحذرت منار، من الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، وانخفاض قيم درجات الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة الليل والصباح الباكر، مؤكدة أن القاهرة تسجل من 13 إلى 14 على القاهرة الكبرى.