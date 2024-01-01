وكيل "تعليم مطروح" يتابع رفع امتحانات النقل للثانوية على المنصة الإلكترونية

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، إن مركز التطوير التكنولوجي قام برفع امتحانات المواد الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على منصة الامتحان المركزي في الوزارة من خلال غرفة التحكم الإلكتروني بمدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين بحي الشروق.

جاء ذلك وفقًا لتعليمات الوزارة بأن تكون أسئلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي إلكترونيا بنسبة 85% اختيار من متعدد، وبنسة 15% مقالي، وذلك بالمدارس التى تتوافر بها بنية تكنولوجية سليمة.

وأشاد وكيل الوزارة خلال متابعته بالجهود التى يبذلها مركز التطوير التكنولوجى لانجاز المهمة المكلفين بها وسرعة الانتهاء من رفع الامتحانات على المنصة المركزية فى التوقيتات المحددة وبوقت كافٍ، بالتنسيق مع موجهي عموم المواد الدراسية حتى يتم التأكد من تمام الجاهزية لكافة العناصر وكذلك الأجهزة المستخدمة فى العملية الامتحانية قبل انطلاق الامتحانات السبت بعد المقبل الموافق 13 يناير القادم .

وكيل "تعليم مطروح" يتابع رفع امتحانات النقل للمرحلة الثانوية على المنصة الإلكترو

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