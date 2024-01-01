استمرار حبس المتهمين بالاتجار فى الحشيش بكرداسة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس 7 عاطلين "لـ5 منهم معلومات جنائية" ١٥ يوماً لاتهامهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلو بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

وكانت النيابة طلبت التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام 7 عاطلين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت "18 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقتين– 2 سلاح أبيض– 2 سيارة ملاكى"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

