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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بسرقة المساكن بأكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول ضبط 4 عاطلين "اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" لأحدهم معلومات جنائية، المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات 
كانت قد تعددت بلاغات سرقات المساكن أمام المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الوقائع  4 عاطلين "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" ولأحدهم معلومات جنائية تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بعض الأجهزة الإلكترونية والمتعلقات "متحصلات واقعة سرقة" وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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