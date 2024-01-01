بالصور.. شرم الشيح تحتفل برأس السنة حتى الصباح

رفع السائحون من مختلف الجنسيات وزائرو مدينة السلام شرم الشيخ شعار “الاحتفال حتى الصباح”؛ فرحًا برأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وتنافست جميع الفنادق فيما بينها بزينتها وتجميلها وببرامجها الخاصة خلال الاحتفال برأس السنة؛ لجذب أكبر عدد من السائحين وزائري المدينة.
وحرص محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد فودة، على القيام بجولة تفقدية مسائية استمرت حتى صباح اليوم الاثنين، قام خلالها بالمرور علي عدد من الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، ومنطقة نبق السياحية، وتفقد مظاهر الاحتفالات الخاصة بأعياد الكريسماس وقدوم عام ميلادي جديد 2024 .
وحرص المحافظ على تهنئة السائحين وجميع الزائرين للمدينة بمناسبة الاحتفال بالكريسماس وقدوم عام جديد.
وأثنى على جميع الاستعدادات بالمدينة، التي شملت اعمال التجميل والنظافة والانارة، كما اشاد بالقطاع السياحي الذي اتم استعداداته لاستقبال الزائرين من كافة الجنسيات.
وتلألأت مدينة شرم الشيخ بالانوار والاضاءات الجذابة منذ إطلاق انوار سوهو سكوير أواخر نوفمبر الماضي،ثم باقي الفنادق والطرق والفنادق قبل نهاية العام 2023 ،
واشاد الزائرون من مختلف الجنسيات بما شاهدوه من جمال وبهجة ونظافة بجميع أنحاء المدينة.
واحتشد الآلاف في ميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ، حيث غطّت الإضاءة مدخل المنطقة برقم 2024، إضافة إلى جميع المباني المُطلة على "سوهو"، وتزينت الحدائق بالألوان الزاهية؛ احتفالًا بمهرجان شرم الشيخ للإضاءة، فيما حرص آلاف السائحين من مختلف الجنسيات وزوار المدينة من العرب والمصريين على المشاركة والاحتفال برأس السنة، والتقاط الصور التذكارية وسط الإضاءة المبهرة، واحتشد الآلاف حول “النافورة الراقصة”، التي تتوسط منطقة "سوهو سكوير"؛ للاستمتاع بألوانها المتداخلة وعرضها الراقص.
وتميز سوهو سكوير بعدة أماكن مميزة للسهرات والرقص، وتأتى معظمها بمواصفات عالمية، ويأتي لها أهم عازفي الموسيقى في العالم، وهواة التمشية سيجدون انفسهم في سوهو سكوير، فهناك محلات للتسوق على طول الطريق، وأفضل الماركات المتخصصة في المثلجات والحلوى التى يمكنك الاستمتاع بها أثناء التجول، ومحلات للتذكارات وغيرها، فضلا عن كافيهات سوهو سكوير هي الأخرى مميزة للغاية، فالكافيهات الرئيسية مزودة بمسارح كبيرة تحلها عروض ترفيهية مبهرة، ويبدع كل مكان في تقديم الخدمة بشكل مختلف، ومجموعة متنوعة تناسب الأذواق المختلفة.