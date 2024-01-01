زعيم كوريا الشمالية يهدد بتدمير واشنطن وكوريا الجنوبية

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، للقادة العسكريين في بلاده، إنه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين.

وأضاف "كيم" أنّ خطر اندلاع مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية يتزايد على نحو سريع، بسبب المناورات العدائية التي يقوم بها الأعداء، منهم الولايات المتحدة، ما يتطلب من البلاد أن تستعد جيدًا لحماية نفسها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم: "إذا اختاروا المواجهة العسكرية وأشعلوا فتيل الحرب فعلينا حشد كل الوسائل القوية لتوجيه ضربة ساحقة وتدميرهم تمامًا".

وأضافت الوكالة أنّ "كيم" استقبل كبار القادة العسكريين، أمس الأحد، في مقر حزب العمال الحاكم لتهنئتهم على الإنجازات التي تحققت في عام 2023.