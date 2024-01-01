الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبدالقادر إلى الوكرة القطري

اقترب أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال لصفوف نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت صحيفة "الوطن" القطرية، أن أحمد عبدالقادر تلقى عرضا من فريق الوكرة القطري خلال الأيام الماضية للرحيل عن الأهلي واللعب بجوار زميله السابق في الأهلي حمدي فتحي الذي انتقل لصفوف الفريق القطري في بداية الموسم الحالي.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز"، إن إدارة النادي تدرس العرض من الجوانب المادية ولا تمانع في رحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضاف المصدر، أن السويسري مارسيل كولر وافق أيضا على رحيل أحمد عبدالقادر سواء البيع النهائي أو على سبيل الإعارة، خاصة أن اللاعب لا يشارك كثيرا مع الأهلي في المباريات.

وأبلغ "كولر" لجنة التخطيط خلال الاجتماع الأخير بموافقته على رحيل أحمد عبدالقادر، كما ناقش مع اللجنة عددا من الملفات أهمها صفقات فترة الانتقالات الشتوية ومصير بعض لاعبي الفريق.