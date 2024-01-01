رئيس كوريا الجنوبية: سول وواشنطن ستكملان نظام "الردع الموسع"

أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستكملان نظام "الردع الموسع" المعزز في النصف الأول من عام 2024 لمنع التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية من مصدرها.

وأكد التزامه ببناء سلام حقيقي ودائم من خلال القوة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال يون خلال خطابه في المكتب الرئاسي "بحلول النصف الأول من هذا العام سنكمل نظام الردع الموسع المعزز الكوري-الأمريكي لردع أي تهديد نووي وصاروخي كوري شمالي بشكل أساسي".

وأضاف أن الأمن القوي سيدعم الانشطة الاقتصادية الحرة وسيسمح للناس بمزاولة حياتهم اليومية دون خوف.

ويشير الردع الموسع إلى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفتها بكل قدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية.

يشار إلى أنه في ظل إدارة يون، كثفت سول وواشنطن تعاونهما في التخطيط والعمليات النووية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لبيونج يانج بشكل أفضل.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية النووية للحلفاء في ديسمبر الماضي، على استكمال مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية نووية مشتركة بحلول منتصف عام 2024.