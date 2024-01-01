كيشيدا: سنمارس دورا دبلوماسيا رائدا في تسوية القضايا العالمية خلال عام 2024

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم /الاثنين/، بممارسة بلاده دورا دبلوماسيا رائدا في تسوية القضايا العالمية الساخنة خلال عام 2024، والذي سيشهد العديد من الأحداث المهمة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله -في خطابه بمناسبة العام الجديد، والذي يركز بشكل مكثف على الدبلوماسية مع زعماء العالم الآخرين- إنه سيمارس قيادة فريدة من نوعها بالنسبة لليابان، من خلال دبلوماسية رائدة؛ للتغلب على التحديات العالمية، مثل حرب روسيا على أوكرانيا، وإسرائيل وحماس.

وأوضح كيشيدا -الذي شغل منصب وزير الخارجية ووزير الدفاع قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء في أكتوبر 2021- "سنحمي بشكل حاسم سلامة الشعب والأراضي اليابانية ومياهها ومجالها الجوي في البيئة الأمنية المعقدة في شرق آسيا".

وعلى الصعيد الاقتصادي، وعد كيشيدا باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار، معربا عن أمله في أن "يشعر" المواطنون اليابانيون بالنمو الاقتصادي.

أما بالنسبة لقضية جمع التبرعات السياسية التي هزت حزبه الديمقراطي الليبرالي مؤخرا.. قال كيشيدا إنه "سيبذل قصارى جهده لاستعادة ثقة الجمهور"، على الرغم من أنه لم يذكر تفاصيل عن الخطوات الملموسة التي سيتخذها.