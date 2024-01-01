اليوم .. شبورة كثيفة وضباب على بعض المناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و مائل للحرارة علي جنوب سيناء و علي جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تغزر مساءا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى وتمتد مساءا الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 21 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى 12 درجة .