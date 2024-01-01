تعرف على فوائد العسل الصحية المذهلة في الشتاء

يعد العسل مصدرًا طبيعيًا للطاقة وله العديد من الفوائد الصحية التي تجعله ضروريًا خلال الأشهر الباردة، وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

فوائد تناول العسل في الشتاء:

1. تعزيز المناعة

يشتهر العسل بخصائصه المعززة للمناعة. فهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويساعد على تقوية جهاز المناعة.

2. مضاد لالتهاب الحلق

غالبًا ما يؤدي الطقس البارد الى السعال والعطس. ويمكن لخصائص العسل المهدئة أن تخفف من التهاب الحلق، ما يوفر بديلًا طبيعيًا ولذيذًا لشراب السعال الذي لا يستلزم وصفة طبية.

3. مصدر للطاقة

العسل هو معزز سريع وطبيعي للطاقة. حيث يوفر مزيجه من الفركتوز والغلوكوز إطلاقًا سريعًا للطاقة، ما يجعله مثاليًا للانتعاش خلال أيام الشتاء الخاملة.

4. يعزز الدفء

العسل له تأثير دافئ على الجسم. وإن إضافة ملعقة منه إلى الشاي أو الماء الدافئ يمكن أن يساعد في التخلص من برد الشتاء، ما يوفر الراحة ويعزز الشعور بالدفء من الداخل إلى الخارج.

5. يرطب البشرة

يمكن أن يكون الطقس الشتوي قاسيًا على بشرتك، ما يؤدي إلى الجفاف والتهيج. وان خصائص العسل المرطبة والمضادة للبكتيريا تجعله إضافة ممتازة لروتين العناية بالبشرة.

يمكن أن يساعد قناع العسل على تغذية وترطيب بشرتك، ما يجعلها ناعمة ومشرقة.

6. يساعد على النوم

ان النوم الجيد ضروري للصحة العامة. وأن كوبا دافئا من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم يمكن أن يعزز الاسترخاء ويحسن نوعية النوم.

7. يخفف الحساسية

قد يساعد استهلاك العسل في تخفيف الحساسية الموسمية. وأن الكميات الصغيرة من حبوب اللقاح الموجودة في العسل يمكن أن تكون بمثابة معزز طبيعي للمناعة، ما يقلل من الحساسية لمسببات الحساسية المحلية.

إن دمج العسل في روتينك الشتوي ليس لذيذًا فحسب، بل إنه أيضًا اختيار ذكي لرفاهيتك بشكل عام.

وسواء كنت تستمتع به في شاي الصباح، أو ترشه فوق دقيق الشوفان، أو تستخدمه كعلاج طبيعي، فإن العسل يعد إضافة متعددة الاستخدامات لا تقدر بثمن إلى ترسانة العافية الشتوية الخاصة بك.