أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إصابة سبعة أشخاص جراء قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة دونيتسك ليلة رأس السنة.

وقال بوشيلين في تدوينة على قناة تلغرام، اليوم الاثنين، إنه "بحسب المعلومات الأولية، هناك حاليا سبعة جرحى جراء القصف الأوكراني للمنطقة".

وفي وقت لاحق، أعلن دينيس بوشيلين عن مقتل 3 أشخاص جراء الأوكراني لدونيتسك.

وأوضح رئيس دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية بـ15 صاروخًا من طراز (MLRS) مع بداية العام الجديد.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي أعلنت عنه في يونيو من العام الجاري.

وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف المسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد المزعوم الذي أطلقه نظام كييف في وقت سابق من العام الحالي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وإلزامها بالحياد واستئصال النازية من على أراضيها وتقديم المجرمين فيها للعدالة، فضلًا عن حماية السكان المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف