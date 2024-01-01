الاحتلال الإسرائيلي يمنع سيارات الإسعاف من دخول مخيم المغازي وسط قطاع غزة

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد، سيارات الإسعاف من دخول مخيم المغازي وسط قطاع غزة، لانتشال الشهداء والجرحى من داخل المخيم، الذي يتعرض لقصف متواصل من طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته.

وأفاد مسعفون فلسطينيون، بأن الدبابات الإسرائيلية التي تتمركز شرق المخيم تستهدف المنازل في مخيم المغازي بشكل مكثف، مما أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين، مؤكدين أن هناك نداءات استغاثة من داخل المخيم بوجود شهداء وجرحى، لكن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم؛ بسبب المنع من الاحتلال الإسرائيلي.