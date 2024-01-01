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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يمنع سيارات الإسعاف من دخول مخيم المغازي وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد، سيارات الإسعاف من دخول مخيم المغازي وسط قطاع غزة، لانتشال الشهداء والجرحى من داخل المخيم، الذي يتعرض لقصف متواصل من طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته.
وأفاد مسعفون فلسطينيون، بأن الدبابات الإسرائيلية التي تتمركز شرق المخيم تستهدف المنازل في مخيم المغازي بشكل مكثف، مما أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين، مؤكدين أن هناك نداءات استغاثة من داخل المخيم بوجود شهداء وجرحى، لكن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم؛ بسبب المنع من الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي منع سيارات الإسعاف مخيم المغازي قطاع غزة