وكالة الفضاء اليابانية تطلق صاروخ إتش3 الثاني في فبراير 2024

الإثنين 01/يناير/2024 - 03:57 ص

قررت وكالة الفضاء اليابانية إطلاق الصاروخ إتش3، الذي تم تطويره ليخلف مركبة الإطلاق الأساسية الحالية، في منتصف فبراير، بعد عام تقريبا من فشل المحاولة الأولى.

وبحسب منظمة استكشاف الفضاء اليابانية، من المقرر إطلاق الصاروخ إتش3 الثاني بين الساعة 9:22 صباحا والساعة 1:06 بعد الظهر يوم 15 فبراير، من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان.

الصاروخ إتش3 هو صاروخ يعمل بالوقود السائل على مرحلتين خلفا لصاروخ أتش2أيه، وهو أول تجديد لمركبة الإطلاق الرئيسية في البلاد منذ نحو 20 عاما.

وفي عملية الإطلاق الأولى في مارس من هذا العام، انطلق أول صاروخ إتش3، ولكنه تلقى تعليمات بالتدمير الذاتي بعد دقائق إثر فشل محرك المرحلة الثانية في الاشتعال بسبب ماس كهربائي. وفُقد القمر الصناعي-3 المتقدم لرصد الأرض الذي كان على متن الصاروخ.

وفي البداية، تم التخطيط لأن يحمل الصاروخ إتش3 الثاني القمر الصناعي-4 المتقدم لمراقبة الأرض، والمخصص لمراقبة سطح الأرض، لكنه سيحمل قمرين صناعيين صغيرين بدلا من ذلك بعد فشل المحاولة الأولى، وفقا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.