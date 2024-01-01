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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة سلواد، شرق رام الله، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها، من بينها منزل المعتقل إسلام حسن مرعي، ومنزل شقيقه خليل.

وخرجت مسيرة حاشدة وسط مدينة رام الله، منذ قليل،  رفضًا لعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، وللمطالبة بوقفه.

وجابت المسيرة شوارع المدينة، ورفع المشاركون فيها صور وأسماء الشهداء، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأخرى تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال، وتوفير الحماية لشعبنا.

فلسطين قوات الاحتلال اقتحام بلدة سلواد شرق رام الله