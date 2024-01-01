"الأفاعي" يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته الثامنة

أعلنت الإدارة المنظمة للمهرجان الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، مشاركة العرض المسرحي المصري"الأفاعي" في المسابقة الرسمية بالمهرجان في دورته الثامنة، والتي تقام في محافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس 2024، تحت شعار"مسرحنا حياتنا".

وتشارك مسرحية"الأفاعي"ضمن القائمة الطويلة للعروض المشاركة بالمسابقة الرسمية بجانب عدد من العروض من دول عربية وأجنبية منها مصر وأسبانيا والعراق وتونس وسلطنة عمان والمغرب وليبيا وفلسطين وعمان والبحرين والسعودية.

وتدور فكرة العرض حول إلى أي مدى يمكن أن تتحول الكراهية إلى نار تحرق صاحبها قبل أن تحرق غيره، حيث يناقش العرض مجموعة من القضايا الحرجة التي تمس المرأة والمجتمع المحيط بها من خلال أم وبناتها يموت عائلها،ثم يحدث شيء ما في حياتهن بعد زواج الأم، فتنقلب حياتهن رأسا على عقب.

المسرحية إعداد عمرو أبو السعود، وإخراج محمود فيشر، وتمثيل إسراء أحمد، وأمنية باهى، وهبة عمر، ومونيكا أيمن، ورنا إمام، ونور محسن، وأحمد فيزو، وأحمد السيد.