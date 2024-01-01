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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تلبية لدعوة المطران جورج شيحان.. "حماة وطن" يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

حماة وطن يقدم التهنئة
حماة وطن يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد
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حرص المهندس محمد رفاعى أمين قسم الظاهر بحزب “حماة الوطن” على حضور قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية القديس يوسف المارونية الذى أقيم  يوم الأحد  ٢٤ ديسمبر الماضى  لتقديم التهنئة باعياد الميلاد المجيدة ولقداسة  المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان  الذى رأس عيد القداس المجيد   للصلاة  وذلك بحضور مندوب من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والسفير على الحلبى سفير لبنان بجمهورية مصر العربية  وبعض الشخصيات العامة. 

 ووجه "رفاعى" تحية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح  السيسي الذي يرسي أسس وقيم المواطنة والتعايش وتقوية الصف الداخلى، بما يزيد من عظمة جمهوريتنا الجديدة. 

ومن جانبه قدم المهندس وليد مصطفى أمين التنظيم  بالحزب  لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللكنيسة وأبنائها التهنئة بمناسبة الأعياد المباركة وكل الطائفة المارونية بمصر والسودان  طالبا من الله  أن يعم مصرنا الأمن والاستقرار فى ظل ارساء  قيم وأسس المواطنة. 

وثمن أحمد دياب أمين الاعلام  الدعوة الكريمة من المطران جورج شيحان رئيس اساقفة ابراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان ، متمنيا أن يديم علينا  نعمة الأمن والأمان وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو مزيد من التقدم والرخاء تحت قيادتنا الرشيدة لابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأكد دياب  على هامش تقديمه واجب التهنئة على  قوة ورسوخ العلاقات الوطيدة التي تجمع الشعب المصري بمختلف طوائفه والتي تظل نموذجًا متفردًا.

جدير بالذكر أن حزب حماة الوطن شارك  ببعض الامناء فى تقديم التهنئة للأخوة الاقباط بعيد الميلاد وهم  هدى صلاح مساعد الأمين العام وأمال أمنية المرأة  وبكر صبرى بكر أمين الكوارث والازمات ومينا هانى مساعد امين الشباب وأحمد مرسى امين الصناعة ومحمد عبد الحفيظ امين التخطيط والمتابعة.

 وفى النهاية قدم المهندس رفاعى أمين الحزب لقداسة المطران جورج شيحان رئيس اساقفة ابراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان هدية تذكارية تمثل " العشاء الأخير" رمزا للمحبة  والاخوة

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حماة الوطن المهندس محمد رفاعى أمين قداس عيد الميلاد المجيد