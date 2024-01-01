حماس: دعوة سموتريتش لتهجير مليوني فلسطيني جريمة حرب

قالت حركة حماس الفلسطينية، أن دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتهجير مليوني فلسطيني تعد جريمة حرب، جاء ذلك من خلال بيان لحركة "حماس".

وجاء في نص البيان: "إن دعوة الوزير المتطرف سموتريتش حكومته النازية، لتهجير مليوني فلسطيني وإبقاء نحو مائتي ألف فقط في قطاع غزة.. وتحويل أراضي غزة إلى حدائق ومتنزهات للصهاينة، هو استخفاف ممجوج، وجريمة حرب تترافق مع عدوان إجرامي لم يشهد له العصر الحديث مثيلا".

وأمس الأحد، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الجيش الإسرائيلي قرر تسريح 5 من ألويته القتالية العاملة في قطاع غزة "للمُساعدة في إنعاش الاقتصاد المُتضرر".

وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال يعتقد أن الحرب على قطاع غزة ستستمر على الأرجح طوال عام 2024.