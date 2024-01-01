كنائس السويس تحتفل بقداس رأس السنة الميلادية

أدى آلاف من الأقباط بمحافظة السويس قداس رأس السنة الميلادية، اليوم، بالكنائس الإيبارشية الموجودة في أحياء المحافظة الخمسة.

وشارك فى الصلاة كهنة كنائس الإيبارشية وخورس الشمامسة وتركزت الكلمات في هذه المناسبة أن يبارك الله هذه السنة ويملؤها بالبر والخير والمحبة والسلام في كل أنحاء مصر والعالم كله.

كما شهدت كنائس السويس تأمين مكثف من رجال الشرطة أمام الكنائس ووضع بوابات إلكترونية لكشف المفرقعات ووضع حواجز مرورية لمنع أى سيارة من الوقوف أو المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة.

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