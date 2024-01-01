الأردن: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 % في الربع الثالث

سجل الناتج المحلي الإجمالي في الأردن نموا بأسعار السوق الجارية والثابتة خلال الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 2.7 %، مقارنة مع بيانات الربع الثالث من 2022.

ووفق أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، الأحد 31 ديسمبر (كانون الأول)، بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 2.7%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت النتائج الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.

وأفاد التقرير، بأن "قطاع الفنادق والمطاعم" حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 6.3 %، مساهما بمقدار 0.11 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والإتصالات" بنسبة 5.3 %، مساهما بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم " قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك " بنسبة نمو بلغت 5.1 %، وبمساهمة مقدارها 0.20 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة نمو بلغت 3.9 %، وبمساهمة مقدارها 0.73 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.