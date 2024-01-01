ارتفاع صادرات الأردن لمنطقة التجارة الحرة العربية 15.2 بالمئة خلال 10 أشهر

ارتفعت صادرات الأردن إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أكتوبر الماضي، لتصل إلى 2.568 مليار دينار أردني، مقابل 2.230 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.2 في المئة.

في المقابل، انخفضت واردات الأردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية حتى نهاية أكتوبر الماضي، بنسبة 19.8 في المئة، وصولا إلى 4.049 مليار دينار، مقابل 5.050 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، انخفض عجز الميزان التجاري مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية أكتوبر الماضي، ليصل إلى حوالي 1.481 مليار دينار، مقارنة مع 2.820 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

في حين، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي نحو 6.617 مليار دينار، مقارنة مع 7.280 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2022.