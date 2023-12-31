وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة شرطيين في عملية طعن بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بإصابة عنصري شرطة إسرائيليين بجراح متوسطة وطفيفة، جراء عملية طعن قرب المنطقة الصناعية في مُستوطنة "ميشور أدوميم" شرقي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أنها تلقت تقارير عن إصابة شخصين في عملية طعن قرب المنطقة الصناعية في ميشور أدوميم شرق القدس، مشيرة إلى تقديم علاجات لعنصري أمن يعانيان جروحا طفيفة وكانا بوعيهما، فيما تم "تحييد" المنفذ، والشرطة الإسرائيلية تجري التحقيق في ملابسات الحادثة.

وذكرت أن الطواقم الطبية قدمت العلاجات الأولية لشابة (24 عاما) عانت جروحا متوسطة الى طفيفة من جراء تعرضها للطعن، ولشاب في العشرينيات من عمره وصفت حالته بالطفيفة.

وأضافت أن "المصابين نقلا بواسطة طواقم طبية لتلقي العلاج وهما بحالة طفيفة، فيما تم تحييد المنفذ على يد عناصر أمن بالمكان".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، الخميس الماضي، بإصابة إسرائيليين اثنين في هجوم بالطعن عند حاجز أمني بالقرب من القدس، و"تحييد" المنفذ.