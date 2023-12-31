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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الاحتفال بعيد اكتشاف رفات الأم دولاجي وأولادها الأربعة بكنيستها بإسنا جنوب الأقصر

كنيسة الأم دولاجي
كنيسة الأم دولاجي
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احتفل أقباط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، بعيد اكتشاف رفات الأم دولاجي وأولادها الأربعة، وذلك بكنيستها وسط مدينة إسنا، بحضور القمص متاؤس  زخاري وكيل مطرانية إسنا وأرمنت، والقس بيشوي والقمص شنودة، آباء كهنة الكنيسة، والشمامسة والشعب القبطي، تحت إشراف الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت.

بدأ الاحتفال بصلوات التسبحة والعشية، وتطييب الأنبوبة التى تحوى رفات الأم دولاجي وأولادها الأربعة، والطواف بالمقصورة الخشبية المرسوم عليها الأم دولاجي وأولادها الأربعة داخل الكنيسة الأثرية، وسط أصوات التراتيل والتماجيد من شعب الكنيسة، ويعقب ذلك صلاة القداس الإلهي، لتذكار عيد اكتشاف رفاتهم المقدسة.

يذكر أن الشهيدة الأم دولاجي وأولادها الأربعة، هم باكورة شهداء مدينة إسنا ويحتفل بعيدهم يوم 6 بشنس من كل عام، وكان البابا شنودة الثالث قام بتدشين الكنيسة بعد إعادة بنائها وتجديدها في 20 أكتوبر 2007 وهي الكنيسة الوحيدة التي تحمل أسم الأم دولاجي وأولادها الأربعة.

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مدينة إسنا الأم دولاجي القمص متاؤس زخاري الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت أقباط مدينة إسنا