نائب محافظ البحيرة تستقبل نجل شيخ الصيادين الراحل سامي بحيري.. صور

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة نجل شيخ الصيادين الراحل سامى بحيرى لمناقشة المعوقات التى تواجه الصيادين بإدكو وبحث أوجه الدعم المقدمة من شركة bp للبترول لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصيادين بادكو.

ورحبت بلبع، بنجل شيخ الصيادين، مشيرة إلى خطة المحافظة للتوسع فى تنمية كافة المشروعات حيث تمتلك العديد من المقومات والآفاق الواعدة فى شتى المجالات وخاصة فى الإنتاج السمكى وتوفير الأسماك بالأسعار الإقتصادية لضبط الأسواق.

كما أشادت نائب محافظ البحيرة، بدور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى خاصة شركات البترول العاملة بنطاق مركزى إدكو ورشيد فى المساهمة مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من الخدمات والمرافق وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.