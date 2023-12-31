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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"أونروا": القصف الإسرائيلي قتل 300 شخص في منشآتنا بغزة

أونروا
أونروا
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 300 شخص، جراء عمليات قصف إسرائيلي استهدفت 180 من منشآتها في قطاع غزة، بعضها بضربات مباشرة.

وقالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، والتي نشرت على منصة "إكس"، أن "حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب الغارات الإسرائيلية يعيشون في منشآت الأونروا في أنحاء غزة".

وشددت أن "مرافقنا أصبحت ممتلئة تمامًا، ولذلك بدأ الناس في النوم بالعراء".

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، إن عام 2023 شهد دمارًا عميقًا ومأساة للاجئي فلسطين الذين يواجهون “الحرب والعنف الشديد والنزوح والفقر وظروف الحياة القاسية في المخيمات المكتظة”.

وأضافت أونروا”، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن استذكار أحداث هذا العام هو بمثابة “تكريم لتصميم اللاجئين الفلسطينيين الذي لا يتزعزع، رغم كل الصعاب”.

وأكدت “أونروا” على التزامها بـ”دعم وخدمة لاجئي فلسطين في أحلك الظروف إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم”.

واختتمت “أونروا” حديثها بالقول إن “موظفيها أظهروا تفانيهم على مدار العام، وما زالوا يظهرون البطولة خاصة خلال حرب غزة”.

وفي 24 ديسمبر الجاري، أعلنت “أونروا”، في تدوينة نشرتها على حسابها عبر منصة “إكس”، ارتفاع عدد الشهداء من موظفيها في قطاع غزة إلى 142، معظمهم مع عائلاتهم.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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