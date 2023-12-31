الرئيس السيسي يهنئ المصريين بالعام الميلادي الجديد: أرجو الله أن يحمل بشائر السلام والخير والازدهار

هنَّأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري العظيم، وجميع شعوب العالم، بمناسبة العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، راجيًا من الله عز وجل أن يحمل العام الجديد بشائر السلام والخير والازدهار، وأن يكون عام أمان واستقرار ورخاء لمصر والوطن العربي، وأن تنعم الإنسانية كلها خلاله بالسلام والمحبة.. كل عام وأنتم بخير.

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادى الجديد 2024 .

وأعرب فى برقيات للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه القلبية، وأطيب تمنياته الأخوية، داعيًا الله عز وجل أن يحمل العام الجديد الخير والرخاء لهم ولشعوبهم، وأن يكون بداية لعام خالٍ من الصراعات يسوده العدل والمساواة بين الجميع، وأن تتضافر فيه كل الجهود لمواجهة التحديات من أجل مستقبل تنعم فيه شعوب العالم بالسلام والأمن والازدهار.