مصرع شخص أثناء شجاره مع أشقائه بالقليوبية

لقي شخص مصرعه، إثر نشوب مشاجرة بين الأشقاء سقط أحدهما جثة هامدة بسبب الخلاف على الميراث، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، جرى إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص إثر إصابته بسكتة قلبية.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد مصرع شخص إثر إصابته بسكتة قلبية، بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه بالشوم والقذف بالحجارة بين الأسرتين بسبب الخلاف على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفى الصباغ والنقيب أحمد عبدالحفيظ معاوني رئيس المباحث، جرى ضبط طرفي المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.