الكهرباء: نستهدف وصول القدرة الإنتاجية للطاقات المتجددة لـ 10 آلاف ميجاوات خلال 2024

نجحت وزارة الكهرباء في مواجهة مشكلات انقطاع التيار، والتغلب على التحديات التي تواجهها، ما أسهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تسعى للحد من الفقر، والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين، فمن المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مُسبقة الدفع بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ليصل المستهدف تركيبه من العدادات مسبقة الدفع إلى (3) ملايين عداد خلال عام 2024 .

وأوضح شاكر أنه جارٍ إنشاء مركز تحكم قومى جديد بالعاصمة الإدارية، ومن المتوقع إنهاء المشروع في يناير 2024، وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 التي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للطاقات المتجددة نحو 10 آلاف ميجاوات خلال عام 2024.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030 ولتحقيق هذا الهدف تم الطرح في مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات .

وفي ذات السياق أكد المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء أنه من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية 2024 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الإستكمال ومشروعات التوسع الجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 23,235 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية وتجديد الشبكات القائمة وإنشاء المشروعات الجديدة اللازمة لمواجهة الزيادة في الأحمال ونقل الطاقة المولدة من مشروعات محطات التوليد الجارى إنشاؤها إلى مراكز الأحمال والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

ومن أهم المشروعات الـمستهدفة إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بأطوال 400 كم ، نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائية الـمتعارضة مع الـمشروع القومى لتطوير الطرق إجمالي أطوال 100كم ، استكمال إنشاء الشبكة الكهربائية جهد متوسط وإنشاء خط كهرباء الضبعة فى إطار أعمال المرحلة الأولى من المحطة النووية الضبعة ، استكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالغردقة (20 ميجاوات) الزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات ، استكمال تجهيز الأراضى المخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع بنبان للطاقة الشمسية بغرب أسوان.

يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت عقد مع تحالف شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) وشركة وادى النيل للمقاولات وذلك لتنفيذ الخطوط الهوائية جهد 220ك0ف التابعة لمنطقة كهرباء القناة بنظام تسليم مفتاح على النحو التالى الخط الهوائى (انجى – تويوتا – ارواسكوم) / S4 بطول 36,5كم و الخط الهوائى (النويس / S4) بطول 2,7كم.

ويهدف المشروع إلى تفريغ القدرة المولدة من محطات انتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 1000م وات بمنطقة خليج السويس بنظام BOO والمتوقع التشغيل التجارى لها فى ديسمبر 2024.



وفى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية، فقد تم الانتهاء من المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات ، وتم الانتهاء من تركيب عدد (213) الف عداد، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى (530) ألف عداد ذكى للمرحلة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تركيب المشروع بالكامل بنهاية عام 2025/2026 ، كما أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الخضراء منها استراتيجية تغير المناخ لعام 2050 .

متحدث مجلس الوزراء دراسات ومشاورات تجري حاليا بشأن تخفيف الأحمال

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هناك مشاورات ودراسات تجرى حاليا بين الجهات المعنية بشأن تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال تصريحات تلفزيونية أنه بمجرد انتهاء جميع الدراسات والمشاورات وتكوين رؤية متكاملة سيتم إعلان الخطة الجديدة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الفترة المقبلة.