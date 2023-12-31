رأس السنة 2024.. أسعار وأشكال بوكسات الهدايا بالدقهلية

تسابقت المحلات التجارية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في عرض هدايا الاحتفال برأس السنة 2024 بمختلف أشكالها وأحجامها لجذب المواطنين.

وسيطرت بوكسات الهدايا المختلفة سواء الخشبية والبلاستيكية على هدايا رأس السنة 2024، وتتراوح أسعارها ما بين 500 إلى 1500 جنيه للبوكس الواحد بحسب مكونات كل البوكس.

ويتضمن البوكس مجسم لبابا نويل وأنواع مختلفة من الشكولاتة أو عطور بداخلها أو شجرة رأس السنة صغيرة الحجم، وقد يتجه البعض لإضافة الهدايا الفضية أو ساعات اليد.

وبدأت أسعار مجسمات بابا نويل تبدأ من 30 جنيهًا، إلى 1500 جنيه للمجسم الكبير، وتتراوح أسعار شجر الكريسماس من 80 جنيها حتى 1000 جنيه.

وتتراوح أسعار كرات التلج ما بين 35 جنيها للعبوة بحسب أحجامها، أما شجرة عيد الميلاد فتبدأ من 35 جنيها للحجم الصغير بدون أفرع النور التي تزينها وحتى 3000 جنيه.

ووصل سعر مجموعة بالونات لقوس إكليل بلون ذهبي وأسود إلى 500 جنيه، ويتضمن بالونات فويل ذهبية 2024 ونجمة وكأس مشروبات، لتزيين حفلات ليلة رأس السنة 2024.

وأكد بعض أصحاب المحلات التجارية أن الأسعار شهدت ارتفاعا هذا العام بنسبة قد تصل إلي أكثر من 30 بالمائة.

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