اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الفروسية تتسلم المهمة رسميًا

الأحد 31/ديسمبر/2023 - 09:05 م

أعلنت اللجنة المؤقته لإدارة الاتحاد المصري للفروسية بيانا رسميا بشأن الانتهاء من كافة إجراءات التسليم والتسلم من المجلس السابق الذي تم تجميد برئاسة المهندس هشام حطب.

وقالت اللجنة في بيان رسمي، إنه فى ضوء القرار الخاص بتشكيل لجنة لإدارة شئون الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر، فقد تم اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من المجلس السابق للاتحاد وتم في ضوء ذلك تغيير كافة الأختام الخاصة بالاتحاد وكذلك التوقيعات البنكية وكافة متطلبات عملية الاستلام الكامل لشئون الاتحاد المصرى للفروسية.

وأضاف البيان أنه اجتمعت اللجنة الخاصة بإدارة شئون الاتحاد عقب انتهاء كافة الإجراءات وتم الاتفاق على البدء في مناقشة خطة العمل الفترة المقبلة وكذلك البدء في تيسير الإجراءات والضوابط الإدارية والفنية لبدء خطة التطوير الشامل للاتحاد وتيسير شئونه خاصة في ضوء الارتباطات المحلية والدولية .

وتؤكد اللجنة أنه لن يؤخذ بأية مراسلات أو أخبار أو بيانات تتعلق بالاتحاد سوى ما يصدر فقط من خلال اللجنة المشكلة لإدارة شئون الاتحاد المصرى للفروسية.