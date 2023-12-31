"القاصد" يعلن نجاح جامعة المنوفية في تحرير "5939" من الأمية

نجح طلاب جامعة المنوفية في تحرير "5939" مواطنا ومواطنة من الأمية بدورة أكتوبر 2023 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية منذ عام 2014 وحتى الآن 72.737 مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز المحافظة المنوفية وخارجها .

وحصلت جامعة المنوفية علي المركز السادس علي مستوي الجامعات الحكومية بدورة أكتوبر ٢٠٢٣ وفق البيان الإحصائي الذي أعدته الهيئة العامة لتعليم الكبار .

من جهته، أشاد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز مثمنا الدور الإيجابي لطلاب الجامعة فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية الذي يأتي ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، ودعم جهود الدولة المصرية فى ظل توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية كونها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها.

وأشار القاصد إلي أن الجامعة تعمل جاهدة على تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن و توجهات وزارة التعليم العالي .