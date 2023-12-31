ضبط  200 شيكارة كيماوي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية بناحية مركز دمنهور.

وأسفرت عن ضبط 200 شيكارة كيماوي مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله في الأسواق الحرة وقام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق وذلك لإعادة بيعهم في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.