جدية وحماس في تدريب الزمالك قبل السفر لمعسكر الإمارات.. صور

خاض فريق كرة القدم الأول بالزمالك، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة، وذلك قبل أيام قليلة من السفر للإمارات لخوض بطولتين وديتين .

من تدريب الزمالك اليوم الأحد

وحرص معتمد جمال مدرب الفريق الأبيض على عقد جلسة مع اللاعبين اليوم، طالبهم بالتركيز واستغلال فترة توقف الدوري جيدا من أجل الوصول لمستوي بدني وفني مميز، موضحا لهم أن الفترة الماضية للفريق كانت صعبة وشهدت مباريات محلية وأفريقية متتالية.

على هامش المران، واصل الثنائي شيكابالا وحمزة المثلوثي البرنامج التأهيلي وذلك من اجل التعافي من إصابات عضلية يعاني منها كل لاعب .

من تدريب الزمالك اليوم الأحد

وخاض اللاعبون مران اليوم بارتداء قناع لرفع الجوانب البدنية وقوة التحمل لديهم، بينما منح معتمد جمال راحة للثنائي الدولي أحمد فتوح وأحمد مصطفي زيزو بعد انضمامهم لقائمة المنتخب وخوفا من تعرضهم للاجهاد .

يذكر أن الزمالك سيشارك في بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل، وهى بطولة الوحدة الإماراتي، وستشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

من تدريب الزمالك اليوم الأحد

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.