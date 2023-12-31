تمديد الإجازات والإعارات منها.. الهجرة تستعرض أبرز ملفات المصريين بالخارج لعام 2024

حرصت وزارة الهجرة على تعظيم الجهود والأنشطة التى يتم تنفيذها وفقًا لمحاور العمل الاستراتيجية التى أُعدت لتشمل كل نواحي العمل الأساسية بنطاق العمل المقرر للوزارة وفقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983.

فمنذ قرار إعادة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالقرار الجمهوري رقم (379) لسنة 2015، أخذت على عاتقها التعامل فى الملفات المهمة والحيوية التى تختص ملفات الهجرة وكل ما يتعلق بأبناء الوطن بالخارج.

وعملت وزارة الهجرة خلال عام 2023 على إنشاء مجلس شباب العلماء والباحثين جارٍ العمل على تشكيله، بهدف الاستفادة من الخبرات التي تعلموها في جامعات العالم، وتوظيف ما اكتسبوه من معارف لخدمة أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وجارٍ العمل حاليا على تشكيل المجلس ووضع الآلية المنظمة لعمله والتي سيتم تقسيمها بالتخصص الدقيق، وإضافة المتفوقين إليها من شباب المصريين في الخارج من دارسين وخبراء وعلماء في مجلاتهم، إلى كل قسم من هذه الأقسام، لافته إلى أن هذا المجلس سيتم الاستعانة بلجانه كمرجع فكري وبحثي مستدام لمناقشة التحديات العلمية الحديثة وتطوير البرامج التي تواكب تقنيات العصر.

ويجرى العمل مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق تليفوني للمصريين في الخارج للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم والمتوقع إطلاقه خلال أيام. فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات والميزات التي تقدمها الدولة المصرية لهم، وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازات المُقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم الاتفاق مع مختلف الوزارات لإتاحة مختلف الخدمات والمنتجات المصرية على التطبيق بما في ذلك المنتجات الحرفية التقليدية، الأجهزة المنزلية، الأثاث المصري وغيره. فقد عقدت السيدة وزيرة الهجرة اجتماعا مع السيد وزير التنمية المحلية لبحث سبل التعاون بشأن الترويج للمنتجات اليدوية، والتي تلقى رواجا بين المصريين بالخارج.

ويتم العمل على إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التضامن، بأوقات الطوارئ التي يمر بها المصريون بالخارج، سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وكذا حمايتهم من سوء الاستغلال ومخاطر الاتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.

وكذلك ⁠العمل على تمديد الإجازات والإعارات والسماح لعمل المرافق في الخارج مع جميع الوزارات، والعمل مع رئاسة الوزراء ووزارة العدل لإطلاق منصة إلكترونية يمكن من خلالها إجراء ذلك من الخارج إلكترونيًا.