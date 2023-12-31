تظاهرات في أوروبا ضد العدوان على غزة

شهدت عدة دول أوروبية مظاهرات حاشدة واسعة النطاق للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة ومطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية الدامية ومحاكمة المتسببين في هذه المأساة.

تجمع الآلاف من المتظاهرين في الشوارع الرئيسية في العواصم الأوروبية مثل دبلن البولندية ومارسيليا الفرنسية ومانشستر الإنجليزية وعدد من المدن التركية، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي وتطالب بوقف القصف العشوائي والعنف المستمر على السكان المدنيين في غزة.

تعد هذه المظاهرات جزءًا من حملة عالمية أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية للضغط على المجتمع الدولي للتدخل العاجل ووقف المجازر في غزة.

تأتي هذه الحملة استنكارًا للقصف المتواصل على الأبرياء وتشجيعًا للتحقيق في جرائم الحرب ومحاكمة المتورطين فيها.

وهتف المشاركون في المظاهرات بعبارات تعبر عن تضامنهم الكامل مع الضحايا الفلسطينيين ودعمهم للإنصاف والعدالة في هذه الصراعات الدائرة، وأطلقوا نداءًا للمجتمع الدولي للوقوف بجانب الضحايا وضمان حماية حقوق الإنسان وإيجاد حل سياسي عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

تعكس هذه المظاهرات المشاعر العميقة للغضب والاستنكار التي يشعر بها الكثيرون تجاه الوضع الحالي في غزة، وتشكل أيضًا رسالة قوية للسياسيين والمتسببين في العنف بأن العالم يشاهد ويطالب بوقف هذه المأساة الإنسانية.