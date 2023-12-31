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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأنبا "أبوللو" يشهد الحفل السنوي السابع لـ"السمائيين الكشفية" بشرم الشيخ

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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أقامت مجموعة السمائيين الكشفية بشرم الشيخ، الاحتفالية السنوية السابعة لها، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية.

 أقيم الحفل السنوي للمجموعة الكشفية بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو وولفيف من آباء كهنة الإيباراشية وشعب الكنيسة، واشتراك نحو٣٥٠ قادة وأفراد من مجموعة السمائيين الكشفية، يتقدمهم قائد عام المجموعة قائد رائف إكرام چورچ. 

وقال قائد عام المجموعة قائد رائف إكرام چورچ لـ"البوابة نيوز"كان برنامج الحفل يبرز ويهتم بالرسالة الكشفية نحو الله ثم الوطن ثم الشعب وبعض المهارات الكشفية التي يمتاز بها أفراد المجموعة.

وأشار إلى أنه في الختام تفضل نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو بإلقاء كلمة حول أهمية الكشافة والاهتمام بها . ثم تلاها توزيع الهدايا التذكارية.

كانت كنائس مدن محافظة جنوب سيناء، قد تأهبت واستعدت لاستقبال صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، حيث تزينت الكنائس الورود والأنوار وعبارات التهاني التي انتشرت بشكل مكثف في مختلف أنحاء الكنائس.وفي مدينة شرم الشيخ تزينت كاتدرائية السمائيين بالأنوار الليلية التي تلألأت في سماء المدينة، وشهد محيط الكاتدرائية إجراءات أمنية مشددة ووجود بوابات إلكترونية وانتشار الأقوال الأمنية وغلق الطرق المؤدية للكاتدرائية والدخول من خلال البوابات الإلكترونية.

وتعد كنيسة السمائيين بشرم الشيخ تحفة معمارية تضاهي كنائس الفاتيكان والقدس حيث تتمتع سقوفها بالعديد من الرسومات والنقوشات الجميلة لأحداث هامة في التاريخ المسيحي مثل العشاء الاخير وايضا عدد من معجزات السيد المسيح، وتعتبر الكنيسة من الوجهات السياحية الشهيرة والتي ذاع صيتها مؤخرا واجتذبت العديد من السياح لزيارتها والتمتع بالتقاط الصور داخلها، والذي جعل العديد من زوارها يطلقون عليها اجمل كنائس العالم.

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