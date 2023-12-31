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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفير السعودية لدى مصر يستقبل وفد مجلس الشورى في البرلمان العربي

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم الأحد، بمقر السفارة في القاهرة عضو مجلس الشورى السعودي، نائب رئيس البرلمان العربي هزاع بن بكر القحطاني، وعضو المجلس النائب في البرلمان العربي عساف بن سالم أبواثنين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مشاركة المملكة في جلسة البرلمان العربي الخاصة بشأن فلسطين التي عقدت مؤخرا في القاهرة، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الوزير المفوض عبدالرحمن بن سالم الدهاس.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي القاهرة