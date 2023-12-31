رئيس تجارية جنوب سيناء يبحث أوجه التعاون مع السفير السنغالي

استقبل محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس الإدارة، اليوم الأحد، كيموكو دياكيتي سفير جمهورية السنغال بجمهورية مصر العربية، بمقر الغرفة في العاصمة طور سيناء؛ وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وفرص تنمية العلاقات التجارية والصناعية.

واستهل الجلسة محمد وحيد رئيس الغرفة بالترحيب بالحضور وبسفير الجمهورية السنغالية بالقاهرة، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء وقدم نبذه مختصره عن دور الغرفة التجارية المصرية بجنوب سيناء، وأكد أهمية تبادل الزيارات بين الغرفة والسفارة بهدف تقوية وتعزيز العلاقات وامتداد التعاون المشترك بينهما.

ومن جانب آخر وجه سفير جمهورية السنغال بالقاهرة كل الشكر والتقدير علي حسن الاستقبال والترحيب، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء والذي يهدف إلى توثيق أواصر الترابط والتعاون بين جمهورية السنغال وجمهورية مصر العربية.

واستعرض رئيس الغرفة لسفير السنغال الأنشطة التي تضمها الغرفة التجارية مشيرًا إلى إنها تضم جميع القطاعات التجارية من خلال الشعب المنتسبه لها.

كما أكد رئيس الغرفه أن هذه الزيارة تهدف إلى تدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بالمحافظة وخدمة القطاع التجاري والصناعي والخدمي وذلك بتبادل الخبرات والاستشارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية بين الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء وجمهورية السنغال، وذلك في إطار تدعيم مسيرة القطاع التجاري والاقتصادي بين البلدين لدعم الأسواق والمستثمرين والأسواق الناشئه والمتناهية الصغر بالتعمق في الإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وأضاف: وأيضا تهدف هذه الزيارة الي تبادل الخبرات والاستشارات بين الغرفة التجارية بجنوب سيناء وسفارة جمهورية السنغال لتعميق أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي في محاولة لتنمية الاستثمار تنمية حقيقية على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وذلك بهدف تعزيز وتأصيل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما اهدي وحيد درع الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء لـ" كيموكو دياكيتي" سفير جمهورية السنغال لدى جمهورية مصر العربية.

وعقب إنتهاء الزيارة تقدم سفير جمهورية السنغال بالقاهرة بالشكر والتقدير للسيد رئيس الغرفه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء.

وأعرب عن بهذه الزيارة التي تترجم عمق العلاقات الطيبة بين الغرفة التجارية المصرية بجنوب سيناء وجمهورية السنغال.

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