إصابة شاب فى حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب شاب بإصابات بالغة فى حادث تصادم دراجة بخارية كان يستقلها مع ميكروباص "تمنايه" على طريق جمصة الإسكندرية بنطاق محافظة الدقهلية وجرى نقله لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصه يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ميكروباص "تمناية" على طريق جمصة الإسكندرية وإصابة قائد الدراجة البخارية.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شاب يدعى أحمد علاء محمد السيد 27 عامًا ومقيم بقرية أبو زاهر التابعة لمركز شربين بجرح قطعي في الرأس والوجه واشتباه في نزيف داخلي.

جرى نقل المصاب لمستشفى جمصة التى حولته إلى مستشفى بلقاس لخطورة حالته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.