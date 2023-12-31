مقتل 14 إرهابيا وانتحاريا جرى تجنيدهم لتخطيط هجمات بالعراق

أعلن جهاز الأمن الوطني بالعراق، اليوم الأحد، عن مقتل 14 إرهابيا وانتحاريا أجنبيا جرى تجنيدهم من خارج العراق لتخطيط هجمات داخل البلاد.

وأضاف الجهاز في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن جهاز الأمن "على مدار عامٍ كامل، قدم رجالنا الأبطال في جهاز الأمن الوطني جهودًا مضنية وإنجازات نوعية في مجال مكافحة المخدرات، وذلك وفق عمل استخباري دقيق وبدرجة عالية من الكفاءة".

وأضاف: "حيث تم تنفيذ حملات أمنية واسعة تمثلت بتفكيك شبكات محلية ودولية تتاجر بمختلف أنواع المخدرات أسفرت عن اعتقال (٦٨٩) متهمًا بالتجارة والترويج فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأكد أن "الحرب على المخدرات لم تنته وستبقى قائمة ومستمرة لحين القضاء على هذه الآفة بشكلٍ كامل لحماية مجتمعنا من براثن الإدمان وكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره".